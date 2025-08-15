Joan Laporta revela una noticia que permite respirar al FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona y Hansi Flick han dado pasos importantes para encarar el inicio liguero más fortalecido. El equipo blaugrana empieza a respirar, después de la reciente información compartidad.

Justamente, porque el equipo contaría para ese debut doméstico con dos de sus refuerzos principales: Joan García y Marcus Rashford. Así, al menos, lo confirmó el propio presidente del club, Joan Laporta.

El mandatario declaró a la prensa que el técnico de la entidad podrá contar con ambos futbolistas para el partido de este sábado, 16 de agosto, a disputarse en el campo de Mallorca, el Son Moix.

Los movimientos que habrían ayudado a Barcelona

Durantel la jornada ha habido mucho movimiento en la entidad, pese a estar aún pendientes de alguna validación final por parte de LaLiga.

Los culés se han valido de situaciones como la baja de Ter Stegen, que luego de confirmarse con un informe que, por lo menos, estará ausente de la acción oficial por unos cuatro meses, han permitido al equipo utilizar parte del margen salarial que se registra en el certamen.

A su vez, la renovación de Kounde, que difiere la amortización de su fichaje, también ayudó en la ingeniería económica de la entidad, como el nuevo ingreso a las arcas del club, tras vender el 50% de los derechos que conservaban de Francisco Trincao por una cifra de 11 millones de euros al Sporting de Portugal.

Con operaciones como esas, con otras previsiblemente en el estudio de Barcelona, el club habría hecho espacio suficiente para inscribir a estos dos refuerzos que apuntan a ser importantes para Hansi Flick a lo largo de la temporada.