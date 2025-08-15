Barcelona recibe otro impulso económico a última hora

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona está próximo a debutar en La Liga de España, en su edición 2025-26, y en medio de lo que eso significa se mantiene en la constante búsqueda de alternativas económicas que acerquen al club a la tan mencionada norma 1-1, que ayude a inscribir a los nuevos fichajes.

Y en esa dirección, han recibido buenas noticias, después de cerrar un acuerdo con el Sporting de Lisboa en una operación que terminó de vender el 50% de los derechos del jugador Francisco Trincao.

El delantero aterrizó definitivamente en Portugal en 2023, en un movimiento en que los culés miraron no solo en aquel presente, sino también en el futuro, una vez que cerraron aquel acuerdo por siete millones, después de un año en el mismo club y permanecer con el 50% de los derechos federativos de Trincao.

Ese detalle no fue menor, porque los azulgranas se guardaron la esperanza de sumar ingresos en algún momento y asumiendo que el valor del futbolista podía aumentar en lo sucesivo.

¿Cuánto recibe Barcelona en este momento?

Esta operación ayuda al equipo catalán en su afán de solventar el aspecto económico en el Fair Play Financiero, después de asegurarse unos nuevos 11 millones de euros por el 50% restante.

A partir de ahora, el cuadro portugués tiene todo el poder de la ficha del jugador y Barcelona se ayuda con relación a sus nuevas incorporaciones.

Desde hace meses el tema de Trincao estaba sobre la mesa, ante los distintos rumores que apuntaban a que este el jugador podía salir de Portugal por unas cifras que superaban los 30 millones de euros.

Sin embargo, todo esto se desestimó mientras el Sporting avanzó en una posible renovación de su contrato, que estaría al caer en lo venidero, por lo que Barcelona se apuró para sacar réditos inmediatos por el extremo.