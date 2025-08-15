FC Barcelona pierde a su atacante estrella para el debut en LaLiga (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona comienza la temporada 2025-2026 mañana sábado 16 de agosto, con su primer partido oficial en el estadio de Son Moix, Mallorca. Sin embargo, el equipo azulgrana enfrentará este debut con una baja significativa: Robert Lewandowski no estará disponible para el encuentro debido a una lesión muscular.

Robert Lewandowski, fuera del partido contra Mallorca

Desde el pasado 8 de agosto, Lewandowski arrastra molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que le ha impedido participar plenamente en los entrenamientos y en el Trofeo Joan Gamper.

Este viernes, en la última sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva, el delantero polaco volvió a ejercitarse al margen del grupo y mantuvo una reunión con el cuerpo técnico, incluidos los recuperadores físicos y el entrenador Hansi Flick, para evaluar su evolución.

Por precaución y para evitar riesgos mayores, el cuerpo técnico ha decidido no arriesgar al internacional polaco en el partido contra Mallorca, lo que representa un contratiempo para el ataque culé en el inicio de LaLiga.

Foto: AP

Las alternativas en la delantera del FC Barcelona para el debut liguero

Ante la ausencia de Lewandowski, Ferran Torres será el principal encargado de liderar el ataque azulgrana en Son Moix. Otra opción interesante es Marcus Rashford, pero el atacante inglés aún no ha sido inscrito oficialmente en LaLiga, trámite que el club espera resolver durante el viernes, junto con la inscripción del joven Joan García.

El posible once titular que presentará Hansi Flick en Mallorca incluirá a Joan García en portería; en defensa estarán Eric García, Cubarsí, Araujo y Balde; el medio campo contará con Pedri, Frenkie de Jong y Fermín López; mientras que en ataque la responsabilidad recaerá sobre Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.

Además de los titulares, en la sesión matutina participaron los jóvenes promesas Jofre, Dro, Guille y Toni Fernández, quienes continúan mostrando buen nivel y opciones para el cuerpo técnico durante toda la pretemporada.