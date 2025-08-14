La Champions representa otro problema para el Barcelona y su estadio

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona sigue en batalla ante sus problemas, ahora tiene dos incertidumbres que lo asechan a pocos días de comenzar una nueva temporada. Lo primero que deben resolver los culés es el tema inscripciones. Aunque ya la situación de Joan García esta desbloqueado y podrá ver acción el sábado en Mallorca, todavía está pendiente el tema de Rashford, Szczesny y Gerard Martín. Los azulgrana deberán regresar a la regla 1:1, para no tener que ejecutar el aval que la junta directiva aprobó el pasado miércoles.

El segundo problema que deberá encarar el FC Barcelona es el regreso al Spotify Camp Nou. Aunque las pretensiones del club es regresar al recinto el 14 de septiembre para desarrollar el partido frente al Valencia. Sin embargo, a fecha de hoy, está en duda.

El equipo catalán aún no tiene los permisos necesarios para abrir las puertas del rehabilitado estadio. La Directiva va de la mano del Ayuntamiento, tal como lo comento hace unos días Laporta, con el objetivo de tenerlo todo listo para ese día.

Medidas Champions

Sin embargo, el camino se está volviendo un poco complejo para el club ya que tendrá que pronunciarse mucho antes, porque lo reglamentario es comunicar a la UEFA en qué escenario va a jugar los partidos de la Champions League, y alargando este proceso máximo seria el 28 de agosto.

Esa es la fecha donde se realiza el sorteo de la liguilla, donde el Barça disputa ocho partidos, cuatro de ellos en su casa. Y, la normativa de esta competición establece que los equipos deberán disputar todos los encuentros de la primera fase en un mismo recinto.

Por tanto, el Barcelona tiene que tener la información certera para anunciar cual será el estadio, y de ser el Spotify Camp Nou, tendrán que estar seguros porque si no el problema será mayor. Pero la directiva culé sigue esperanzada en tener todo solucionado para la fecha.

Por fases

El Barcelona dejo atrás la idea de empezar la competición con el aforo al 100%. La idea en primer momento era abrir las puertas del estadio con una capacidad para 60.000 espectadores, sin embargo eso ya es imposible.

Es por eso que el Barcelona, entrará a su renovado recinto en tres fases. La primera con un aforo de 30.000 personas; la segunda, que es la que señala los partidos de Champions, de 45.000 espectadores; y finalmente la tercera con 60.000.