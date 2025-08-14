Barcelona perfila ruta para inscribir a Rashford y cinco jugadores más

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona parece que conseguirá la inscripción de Joan García a tiempo para su debut en LaLiga, pero aún debe contar con seis jugadores más que actualmente no están disponibles para su choque contra el RCD Mallorca. Encabezando la lista está Marcus Rashford, cedido por el club inglés, Manchester United.

Tras aprobar LaLiga la baja por lesión de Marc-André Ter Stegen como de larga duración, el Blaugrana activará la normativa de lesiones para poder incluir a García en la plantilla hasta enero como máximo. A poco más de 48 horas del inicio del partido contra Los Bermellones, el Barcelona sigue trabajando en la inscripción de seis jugadores más.

Empezando por Marcus Rashford, el internacional inglés ha declarado estar tranquilo con la situación y probablemente será el siguiente en ser registrado como prioridad. Mientras tanto, los nuevos contratos de Wojciech Szczensy, Gerard Martin y Marc Bernal deben incluirse en su límite salarial.

El nuevo fichaje Roony Bardghji es otro que aún no se ha inscrito, pero podría terminar inscrito como jugador del Barça Atlético, mientras que Héctor Fort es el sexto. Se espera que Fort se marche, nada menos que al Mallorca, pero Marca afirma que él y Bernal, quien se recupera de una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA), serán los últimos en ser inscritos.

El alquiler de asientos VIP por 100 millones de euros solucionaría los problemas

El FC Barcelona espera obtener la aprobación de la auditoría Crowe para que el alquiler de asientos VIP de 100 millones de euros se incluya en sus cuentas y pueda reincorporarse a su límite salarial. Esto permitiría al gigante catalán volver a estar dentro de su límite salarial y, con menos restricciones de gasto, poder inscribir a los seis jugadores en cuanto LaLiga lo apruebe.