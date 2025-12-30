Muere padre de la cantante Myriam Hernández a los 79 años: Esta sería la causa

Suscríbete a nuestros canales

En plenas fiestas decembrinas la cantante y compositora Myriam Hernández, vive la dolorosa muerte de su padre Jaime Hernández. La información fue compartida por la periodista Cecilia Gutiérrez, despertando múltiples mensajes.

Esta sería la causa

Fue a través de Instagram que la periodista reveló una historia informando la noticia, que enluta a la familia de la Myriam, intérprete de grandes éxitos como “Huele a peligro”, “Peligroso amor”, “Herida”, “He vuelto por ti”, “El hombre que yo amo”, entre otras.

“Lamentablemente tras una larga lucha contra un cáncer, falleció el papá de Myriam Hernández. Por eso ella había cancelado unos shows hace pocos días”, escribió Gutiérrez.

La artista de 60 años había arrancado este 2025 su exitosa gira “Tauro”, que la llevó a presentarse en diversos lugares de su natal Chile, entre ellos el Estadio Nacional, que estuvo repleto de fanáticos coreando sus más grandes éxitos.

El señor Jaime estaba recluido en la Clínica Santa María de Santiago, recibiendo todos los cuidados de los médicos, que no pudieron salvarlo de la terrible enfermedad que ha quitado la vida a tantas personas en el mundo.

Apoyo del público

En la última publicación realizada en Instagram por Myriam hace cinco días, sus fanáticos escribieron mensajes de condolencias por la partida del señor.

Hasta la realización de este artículo, la artista no ha emitida un comunicado.