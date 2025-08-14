Luis Enrique iguala a Zidane tras la conquista de la Supercopa de Europa (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Luis Enrique continúa consolidando su nombre entre los grandes entrenadores del fútbol europeo. Con su más reciente triunfo en la Supercopa de Europa, el técnico español ha alcanzado los dos títulos en esta competición, igualando a Zinedine Zidane y sumándose a un grupo muy selecto de estrategas que han logrado este trofeo continental. Este logro refuerza su reputación como uno de los técnicos más exitosos y consistentes de su generación, capaz de mantener a sus equipos en la élite del fútbol internacional.

El triunfo también marca un hito importante en la carrera de Luis Enrique al frente al club parisino. Con este título, alcanza su octavo trofeo desde que asumió el mando del club francés, consolidando su capacidad para competir y ganar en múltiples frentes. Desde ligas nacionales hasta competiciones europeas, su gestión demuestra un equilibrio entre resultados inmediatos y la construcción de un proyecto sólido, capaz de sostener un alto nivel temporada tras temporada.

Luis Enrique en la élite de la Supercopa de Europa

Igualar a Zidane en la Supercopa de Europa no es un detalle menor. El técnico francés es uno de los entrenadores más laureados de los últimos años, y que Luis Enrique haya llegado a su mismo nivel en esta competición refleja su calidad y consistencia. Además, formar parte de un grupo que incluye nombres como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti o Diego Simeone subraya la magnitud de este logro y coloca al asturiano en un pedestal reservado solo para los más grandes.

Listado de entrenadores múltiples campeón de la UEFA SuperCup

4 – Pep Guardiola

4 – Carlo Ancelotti

2 – Raymond Goethals

2 – Alex Ferguson

2 – Arrigo Sacchi

2 – Louis Van Gaal

2 – Diego Simeone

2 – Zinedine Zidane

2 – Luis Enrique

Este éxito también tiene un valor simbólico: demuestra que Luis Enrique puede adaptarse a distintos contextos y planteles. Ganar títulos en España con el Barcelona y luego repetir la hazaña al mando del PSG es prueba de su capacidad para imponer su estilo y obtener resultados, sin importar el país o la liga en la que se encuentre.