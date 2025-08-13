¡Increíble! Este fue el dato desgarrador que dejó el PSG en la Supercopa de Europa

Suscríbete a nuestros canales

La final de la Supercopa de Europa entre el París Saint-Germain y el Tottenham ha dejado a todos boquiabiertos, pero no precisamente por el espectáculo ofensivo del equipo parisino.

El dato más sorprendente de los primeros 45 minutos fue la incapacidad total del PSG para generar peligro, registrando un contundente y preocupante cero disparos al arco.

El equipo comandado por Ousmane Dembélé, Vitinha y compañía no pudo encontrar la forma de superar la defensa del Tottenham. El portero Guglielmo Vicario fue un espectador de lujo durante toda la primera mitad, ya que no tuvo que intervenir ni una sola vez para detener un remate.

¡Gran defensa de los "Spurs"!

El mérito de esta hazaña defensiva recae enteramente en el equipo inglés. El Tottenham, bajo la dirección de Thomas Frank, planteó un partido tácticamente impecable.

Sus líneas defensivas estuvieron siempre bien organizadas y compactas, cerrando los espacios y asfixiando los intentos de ataque del PSG. La presión alta y la disciplina de sus jugadores impidieron que los creativos del conjunto francés encontraran huecos para filtrar pases o lanzar disparos de media distancia.

Mientras los de Luis Enrique luchaba sin éxito por penetrar la muralla defensiva, el Tottenham aprovechaba cada oportunidad para hacer daño. Con una efectividad notable, el equipo inglés logró ponerse en ventaja de 2-0 antes del minuto 50 del partido.

Este resultado parcial no solo resalta la solidez defensiva de los "Spurs", sino que también pone en evidencia las dificultades del PSG para desequilibrar, algo que podría ser producto del poco descanso y la falta de una pretemporada, tras el Mundial de Clubes, donde quedaron subcampeones.