¿Luis Enrique fue quien pidió la salida de Donnarumma del PSG? (+declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace varios días se evidenció el interés de algunos clubes, por el portero italiano Gianluigi Donnarumma, no obstante, su salida del París Saint Germain era un simple rumor, hasta que el propio arquero emitió comunicado este martes, confirmando no solamente su salida, sino los problemas internos que presentó en el conjunto francés.

El guardameta de 26 años tenía todavía un año de contrato con el actual campeón de la Champions League, pero debe definir sus destinos antes de cumplir ese lapso, debido a que Luis Enrique no cuenta con él (Donnarumma) como su fijo en la portería en el venidero campeonato, a pesar de que viene de su mejor temporada a nivel profesional.

Lucha entre Donnarumma Luis Enrique:

"Lamentablemente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y desanimado", fue parte de lo que expresó este guardameta en su comunicado y aunque no dio ningún nombre, el propio Luis Enrique indicó que no está en sus planes en el equipo.

"Está fuera por decisión mía, soy 100% responsable. Es uno de los mejores del mundo pero quiero un perfil de arquero diferente", destacó el entrenador español en una entrevista reciente, confirmando la indiferencia entre ambos.

Los dos conjuntos de Manchester (City y United) están interesados en los servicios de Guanluigi y al parecer, ya comenzarán ofertar por el italiano.