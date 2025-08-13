Real Madrid: Franco Mastantuono será presentado en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid presentará oficialmente a Franco Mastantuono como su nuevo refuerzo para la temporada 2025-26. El acto se llevará a cabo en la ciudad deportiva del club, justo después de cumplir sus 18 años. Será el inicio formal de una etapa en el club blanco, con acto institucional.

Mastantuono será recibido en las oficinas de Valdebebas por Florentino Pérez, en lo que comenzará el acto protocolario: firmará su contrato con el Madrid por 6 temporadas, seguidamente será presentado como nuevo jugador del club y terminará con la rueda de prensa.

El acto comenzará a las 13:00 horas de Madrid, en uno de los actos más esperados por los aficionados de argentina y el Real Madrid. Los merengues vuelven a contar con un argentino en sus filas, en una combinación que siempre ha tenido buenos resultados.

¿Qué puede aportar Franco Mastantuono al Real Madrid?

Franco Mastantuono llega al Real Madrid como una de las promesas más completas del fútbol argentino. Su visión de juego, capacidad para romper líneas y versatilidad en el medio lo convierten en un perfil adaptable, ideal para el modelo de Xabi Alonso.

Mastantuono destaca por su talento técnico y por su madurez competitiva, además de tener una perfecta lectura táctica de las líneas defensivas. Puede desempeñarse como extremo o mediapunta. El Madrid apuesta por un jugador con proyección y personalidad para escenarios exigentes.





Números de Franco Mastantuono en su carrera

Franco Mastantuono es un perfil de jugador muy difícil de ver en el fútbol sudamericano, por esa razón explotó de manera impresionante en Argentina. Pese a contar con solo 17 años, ha disputado una gran cantidad de torneos nacionales e internacionales.

Números de Mastantuono en su carrera: