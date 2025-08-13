El Manchester City perdería a su portero titular por esta razón (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de pases de las ligas europeas sigue activo y uno de los que probablemente abandoné a su club, luego de varias campañas bajo los tres palos, es Ederson, a quien sorprendentemente le gustaría salir del Manchester City.

El guardameta brasileño viene el siendo el hombre fijo en el arco de los "Ciudadanos" desde hace más de cinco zafras, no obstante, todo parece indicar que desea nuevos retos, aunque en los papeles, puedan lucir inferiores.

Ederson quieren abandonar al Manchester City:

Recientemente, se dio a conocer que el guardameta de 31 años quiere probar suerte en otra oncena, específicamente en el Galatasaray, según el medio "Fútbol de Inglaterra".

De hecho, aparentemente ya hay acuerdo entre el club y el jugador por tres temporadas y seis millones de euros en sueldo por campaña. No obstante, hay que esperar por el City, para ver si están dispuestos a negociar su traspaso.

Ederson viene de obtener el récord de más asistencias, para un portero en una zafra de la Premier League con cuatro pases de gol.

¿El Manchester City tiene un sustituto para Ederson?

Sí se llegase a concretar esta salida, los dirigidos por Josep Guardiola tienen tres opciones del posible sustituto de Ederson: Marcus Bettinelli, Stefan Ortega y James Trafford. No obstante, probablemente la pelea estaría más disputada entre los dos últimos.

Aunque igualmente está la posibilidad de que el conjunto inglés decida buscar una nueva pieza en otras fronteras, todo dependerá si quieren arriesgar o irse por lo seguro.