La Liga Profesional Saudí planea hacer una millonaria oferta por este jugador del Real Madrid

La propuesta a Kylian Mbappé vendría incluida con condiciones similares al contrato de Ronaldo.

Por Oriana Garcia
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 11:13 am
Kylian Mbappé sigue concentrado para afrontar su segunda temporada con el Real Madrid, ahora luciendo el icónico ‘10’ en su camiseta. Sin embargo, ha surgido rumores de una mega oferta hacia el francés desde la Liga Profesional Saudí.

Propuesta de 350€ sobre la mesa 

Desde el Medio Oriente estarían dispuesto a pagar 350 millones de euros por Mbappé. Luego de que el fútbol saudí fracasó tras hacerse con los servicios de Vinicius Jr., según reportes, ahora a puesto su mirada en el delantero del club blanco. 

Según Defensa Central, desde Arabia Saudita se estaría preparando una oferta de 350 millones de euros, para tentar aún más a Kylian Mbappé, el contrato tendría condiciones que "igualan o se acercan mucho a las de Ronaldo"

Miércoles 13 de Agosto de 2025
