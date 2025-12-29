LaLiga: Muere leyenda del Atlético de Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del fútbol se viste de luto este lunes para despedir a una de sus figuras más emblemáticas y queridas. Enrique Collar, el legendario capitán del Atlético de Madrid y uno de los extremos izquierdos más talentosos que ha dado España, ha fallecido a los 91 años de edad.

Conocido cariñosamente como "El Galgo" por su velocidad endiablada y su zancada elegante, Collar no solo fue un futbolista; fue el símbolo de la resistencia y el orgullo de un club que, bajo su liderazgo, se codeó con los más grandes de Europa.

Trayectoria

Nacido en 1934, Enrique Collar defendió la camiseta del Atlético de Madrid entre 1953 y 1969. Durante esas 16 temporadas, se convirtió en una pieza insustituible, acumulando la impresionante cifra de 470 partidos oficiales. Este registro lo sitúa actualmente como el tercer jugador con más apariciones en la historia de la entidad madrileña, solo por detrás de Koke Resurrección y Adelardo Rodríguez.

Su capacidad goleadora también dejó huella, con 105 tantos que sirvieron para cimentar victorias épicas en el antiguo Estadio Metropolitano. Sin embargo, más allá de los números, se le recuerda por su capitanía. Collar portó el brazalete durante una década completa, siendo el referente moral y deportivo de un vestuario que aprendió de él los valores de la humildad y el coraje.

Un palmarés envidiable

El palmarés de Enrique Collar refleja la importancia de su figura en el crecimiento del Atlético de Madrid. Durante su etapa como líder del equipo, el club vivió años de éxitos continuados que hoy se guardan en las vitrinas del Metropolitano como tesoros:

Una Liga Española.

Tres Copas del Generalísimo (actual Copa del Rey).

Una Recopa de Europa (1962), el primer título internacional de gran prestigio para el club.

Aquel título de la Recopa de 1962 ante el Fiorentina marcó un antes y un después, elevando el estatus del equipo a nivel continental y consagrando a Collar como un icono europeo.