Las proyecciones de la Liga 2025-26 no son alentadoras para el Real Oviedo, equipo que cuenta en sus filas con el venezolano Salomón Rondón, ya que figuran entre los equipos que podrían descender.. Este equipo se ganó el ascenso tras una notable campaña en la Segunda División y jugarán en la máxima categoría, donde buscarán competir y mantener la categoría.

¿Volverá a Segunda el Oviedo?

Según los datos de Opta Analyst, el conjunto asturiano aparece con un 12% de probabilidades de terminar en el último lugar de la tabla, siendo el club con más riesgo de descenso entre los 20 equipos de La Liga. El análisis estadístico refleja un panorama complicado, ya que equipos como Barcelona y Real Madrid lideran la lista con amplias probabilidades de pelear por los primeros puestos, mientras que el Oviedo se mantiene muy rezagado. Sin embargo, con un jugador como el delantero venezolano intentarán cambiar esta tendencia y mantener al equipo fuera de la zona de peligro.

Los números no mienten: clubes históricos como Levante y Elche también enfrentan riesgos de descenso, pero ninguna institución aparece con la posibilidad de caída tan elevada como el Oviedo. Más allá de los nombres, la tabla de probabilidades evidencia un reto enorme para este recién ascendido. Cada partido será determinante y la presión con el paso de las jornadas, especialmente ante rivales que luchan por mantenerse en la máxima categoría.

Finalmente, el desafío del Oviedo no solo es deportivo sino también estratégico. Además, con un Salomón Rondón motivado y bien respaldado por el resto plantilla, el club podría desafiar las predicciones y lograr mantener la categoría, aunque la estadística actual lo coloca como el gran candidato a descender.