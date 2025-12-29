¿La oveja negra? Atlanta Hawks atraviesa situación crítica tras el regreso de Trae Young

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser el impulso definitivo para la temporada de los Atlanta Hawks se ha convertido en una señal de alarma para la gerencia de la franquicia. Tras el regreso de su base estrella, Trae Young, después de superar una lesión de ligamento en su rodilla derecha, el equipo ha encadenado una preocupante racha de seis derrotas consecutivas (0-6), poniendo en entredicho la viabilidad del proyecto actual bajo la dirección de Quin Snyder.

El colapso defensivo: La barrera de los 125 puntos

El dato más alarmante de esta racha no reside únicamente en las derrotas, sino en la fragilidad defensiva mostrada por el conjunto de Georgia. En una estadística sin precedentes en la presente campaña, Atlanta ha permitido 125 o más puntos en cada uno de los partidos disputados desde la vuelta de Young.

Este desplome defensivo ha llevado al equipo a registrar un Rating Defensivo que roza los 130 puntos por cada 100 posesiones cuando su estrella está en pista, situándose como la peor marca de toda la NBA en este tramo.

A pesar de que Young ha mantenido su nivel ofensivo habitual —destacando actuaciones de más de 30 puntos frente a los Knicks y los Bulls—, el balance neto del equipo sigue siendo negativo, lo que ha reavivado el debate sobre la configuración de la plantilla y la protección del aro.

Un diciembre para el olvido

Antes del regreso de Young a mediados de diciembre, los Hawks mantenían un récord competitivo de 14-12, mostrando una defensa situada en la mitad superior de la liga. Sin embargo, el retorno al esquema centrado en el base ha coincidido con una serie de bajas en la pintura, incluyendo las de sus pívots suplentes, dejando al equipo con una rotación interior limitada que no ha podido compensar las carencias en el perímetro.

La racha de 0-6 incluye derrotas dolorosas, como el reciente encuentro frente a los Chicago Bulls (150-152) y el revés ante los Miami Heat (111-126), donde la incapacidad de frenar la ofensiva rival fue el factor determinante.

Rumores de mercado y el futuro de la franquicia

Con la fecha límite de traspasos de febrero acercándose, esta crisis de resultados sitúa a los Hawks en una posición vulnerable. Analistas de la liga sugieren que la gerencia, liderada por Landry Fields, podría verse forzada a realizar movimientos drásticos si la química del equipo no mejora antes de finalizar el año.

La falta de un acuerdo de extensión para Trae Young antes del inicio de la temporada 2025-26, sumada a los persistentes rumores que vinculan a la franquicia con un interés por activos de mayor envergadura defensiva, coloca a los Hawks en el epicentro de las especulaciones comerciales de la Conferencia Este.