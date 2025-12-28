Maluma sufrió depresión posparto: "Era angustia y miedo a la muerte"

Suscríbete a nuestros canales

El cantante colombiano Maluma, conocido mundialmente por éxitos como "Hawái" y su estilo sensual en el escenario, reveló una cara más íntima y vulnerable de su vida.

En una conversación, el reggaetonero reveló su lucha con la depresión tras el nacimiento de su hija Paris, una historia que tocó los corazones de sus seguidores y encendido el debate sobre salud mental masculina.

Desafíos emocionales para Maluma

El 9 de marzo de 2024, Maluma y su pareja, Susana Gómez, le dieron la bienvenida a su hija Paris, un momento que el cantante había anticipado con ilusión y emoción. Sin embargo, lejos de ser un viaje idílico desde el primer día, la paternidad también reveló un lado oscuro que pocos esperaban.

En su podcast "Las Cosas Como Son", Maluma compartió que, tras el nacimiento de Paris, atravesó una depresión y ansiedad profundas, describiendo sentimientos de angustia, preocupación y hasta miedo a la muerte, emociones que confesó que lo dejaron “funcionando” pero profundamente afectado.

"Era angustia, preocupación y miedo a la muerte. Y acaba de nacer Paris y toda la vuelta se revolcó, el posparto todo lo viví yo", dijo.

En ese contexto, agregó que, su pareja nunca atravesó por la misma situación: "Susi, plena, como si nada, como toda una princesa. Yo le pregunté: '¿Usted no siente nada? ¿Usted no está sintiendo como angustia, como un huequito en el estómago?', y nada".

Reflexión sobre la salud mental

El artista aprovechó su plataforma para hablar abiertamente sobre lo que significó enfrentar ansiedad, pánico y miedo mientras trataba de cumplir con sus obligaciones personales y profesionales.

“Viví muchos años envuelto en dopamina constante, donde la tristeza nunca parecía una opción. Ahora he tenido que sentir todo y enfrentar lo que hay detrás de mi cuerpo y mente”, explicó, haciendo hincapié en que incluso personas acostumbradas al éxito y la fama pueden atravesar crisis profundas.

Lejos de esconder esta parte de su vida, Maluma manifestó su intención de usar su historia para normalizar las conversaciones sobre salud mental, especialmente entre hombres y figuras públicas que a menudo son presionados a proyectar fuerza en todo momento.