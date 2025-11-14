Maluma y su novia se dan tremendo beso en los Latin Grammy 2025 ¡Pura química!

Suscríbete a nuestros canales

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, ha aprovechado la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2025, para presentarse con su novia Susana Gómez.

Gran beso de Maluma y Susana

Ambos arribaron luciendo muy elegantes en trajes negros, posando para los fotógrafos en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

En un momento la pareja se da tremendo beso, dejando a todos impactados por tanta química y pasión.

Maluma es el presentador de la mágica noche, junto a la puertorriqueña Roselyn Sánchez, teniendo una buena energía que traspasa la pantalla.