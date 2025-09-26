Maluma se contagió con el merenguetón de Alleh y Yorghaki

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 25 de septiembre se celebraron los Premios Juventud 2025 con el debut de Alleh y Yorghaki, quienes por primera vez asistieron a la gala para presentarse con un show inolvidable.

La velada contó con varios performance de artistas internacionales en la Ciudad de Panamá, país que acogió las premiaciones en esta edición número 22. Los cantantes venezolanos, destilaron todo su talento en el escenario y conquistaron al público con su tema “Capáz”.

Este hit no solo retumbó el Centro de Convenciones Figali de Panamá, sino que contagió a Maluma, quien se encontraba disfrutando de la música de Alleh y Yorghaki.

Aunque no contaron con mucha escenografía, los músicos estaban acompañados por un cuerpo de baile, sus voces y una guitarra, suficiente para enamorar a los televidentes y presentes en el lugar.

Galardonados por su música

Durante la ceremonia, Alleh y Yorghaki fueron galardonados en la categoría “Tropical Mix”, con su canción del momento.

En su discurso le extendieron un agradecimiento a su familia y seguidores que lo han seguido desde su debut.

"Gracias nos sentimos muy feliz. Trabajamos siempre sin esperar nada a cambio. Gracias a todos ustedes por hacer esto posible", comentaron con emoción.