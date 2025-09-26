Farándula

Maluma eleva la temperatura en Premios Juventud 2025

Por

Kleimar Reina
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 09:21 pm

El colombiano dejó todo en el escenario con su presentación y la presencia de la modelo Ariadna Gutiérrez

Suscríbete a nuestros canales

 

Una vez más Maluma deja saber por qué es uno de los artistas latinos más seguidos en el mundo, con su presentación en Premios Juventud 2025.

Con su tema “Bronceador”, el colombiano elevó la temperatura con voz e increíble performance con bailarines en el escenario que lo acompañaban. Al final de su show, Maluma dejó boquiabierto al público quitándose la playera, y quedando solo en camisa.

Esta acción puso un ambiente “caliente” con los gritos de cientos de fanáticas. Además, la presencia de la modelo Ariadna Gutiérrez engalanó el show y le dio un toque de sensualidad junto a su compatriota.

El intéprete no llegó solo a Panamá, junto a él se encontraba su pareja y madre de su hija Paris, Susana Gómez, quien también lo acompañó a la alfombra azul de las premiaciones. 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada HINAVA sellado 5y6 dividendos
Jueves 25 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula