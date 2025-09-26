Maluma eleva la temperatura en Premios Juventud 2025

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más Maluma deja saber por qué es uno de los artistas latinos más seguidos en el mundo, con su presentación en Premios Juventud 2025.

Con su tema “Bronceador”, el colombiano elevó la temperatura con voz e increíble performance con bailarines en el escenario que lo acompañaban. Al final de su show, Maluma dejó boquiabierto al público quitándose la playera, y quedando solo en camisa.

Esta acción puso un ambiente “caliente” con los gritos de cientos de fanáticas. Además, la presencia de la modelo Ariadna Gutiérrez engalanó el show y le dio un toque de sensualidad junto a su compatriota.

El intéprete no llegó solo a Panamá, junto a él se encontraba su pareja y madre de su hija Paris, Susana Gómez, quien también lo acompañó a la alfombra azul de las premiaciones.