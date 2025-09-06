Farándula

Maluma fue detenido por la policía en Medellín (+Video)

El artista colombiano se ha hecho viral tras surgir un material en donde se le ve junto a dos oficiales 

Por Kleimar Reina
Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 04:08 pm
Hace apenas un día Maluma celebraba la adquisición de un Ferrari Purosangue verde menta, un modelo único en el mundo automotriz. Con champagne y junto a su novia, el artista exhibió el lujoso auto en redes sociales.

Sin embargo, este 6 de septiembre se viralizó un vídeo de Maluma siendo detenido por la policía de tránsito en Medellín. Tal parece que el cantante andaba de paseo por su ciudad natal cuando los oficiales le dieron la voz de alto.

En el material se ve el auto estacionado a un costado de la vía y dos oficiales en motocicletas inspeccionando, mientras el famoso se disponía a bajar las puertas del vehículo para retirarse.

Por los momentos se desconoce el motivo de la detención de Maluma, sin embargo, es probable que las autoridades solo estuvieran en medio de un procedimiento de rutina.

Un auto más para la colección

Aficionado por los vehículos de alto valor, el intérprete de “Clandestino” adquirió el modelo de Ferrari por un precio cercano a los 280.000 dólares estadounidenses.

Este modelo ofrece más de 700 caballos de fuerza y espacio para cuatro pasajeros, ubicándose entre los vehículos más potentes y codiciados de alta gama.

Un plus para este SUV es que el colombiano personalizó el modelo con detalles como una marquilla roja en una de las maletas con su apodo “Don Juan”.

Por otro lado, el cantautor posee una colección de automóviles de lujo, esto se puede verificar en su última publicación, en donde se visualiza dentro de su garaje una fila de motores de cuatro ruedas.

Sabado 06 de Septiembre de 2025
