Maluma y Juanes piden por la paz en Colombia tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este 11 agosto, falleció Miguel Uribe Turbay luego de un atentado con un arma de fuego y pasar dos meses hospitalizado. Tras este hecho, dos de los máximos exponentes del país neogranadino como lo son Maluma y Juanes se pronunciaron.

Comprometidos con lo que pasa día a día con su país, los artistas han roto el silencio en redes sociales por la magnitud de los hechos suscitados, en un momento donde la población colombiana teme por el regreso de la brutal violencia.

El primero en pronunciarse fue Juanes con un mensaje directo y claro con un llamado de conciencia a todos los ciudadanos a no repetir la historia. “Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia”, escribió.

Por su parte, Maluma se unió con un video expresando su pesar por la muerte del precandidato presidencial. “Estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse. Si esto no es un llamado a un país de paz, de solidaridad y compasión, entonces no sé qué lo sea”, manifestó afligido.

Hechos violentos en Colombia

En plena carrera por la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay era una de las opciones contrarias al actual presidente Gustavo Petro, que poco a poco fue ganando popularidad entre los votantes, sin embargo, en uno de sus mítines sufrió un atentado.

Fue el pasado 7 junio, cuando un adolescente de 15 años disparó entre la multitud con una Glock 9 milímetros, todo quedó registrado en vídeos, y el jovencito fue capturado, junto a otros implicados.