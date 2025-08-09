Así robaron a Maluma en su propio concierto (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de dos años de ausencia de los escenarios en México, Maluma vivió un momento inesperado en medio de su concierto, cuando fue víctima de un robo mientras se encontraba en contacto con sus fanáticos.

Sin duda una experiencia insólita ser víctima de la delincuencia en tu propio concierto, y directamente de un seguidor en el público. El colombiano está de gira con su ‘Pretty + Dirty World Tour’, siendo su primer espectáculo en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, para más de 15 mil personas.

El intérprete de ‘Contrato’ en cualquier escenario del mundo causa la euforia de sus fans, al punto de que cometan locuras. En medio de una interacción con su público, Maluma fue despojado de su gorra por un asistente, sin poder actuar, el artista quedó impactado por el robo y siguió cantando.

Con miles de personas en el concierto todo quedó registrado y fue publicado en redes sociales. Como era de esperarse se hizo viral, causando un sinfín de comentarios, unos lo tomaron como broma, pero, otros expresaron su indignación.

Maluma se lleva otra gorra

A pesar del robo que sufrió Maluma en su propio show, casi de inmediato, un fan, quien se había percatado de lo sucedido, le entregó su gorra al cantante, el cual la recibió con mucho cariño y se la llevó puesta.

“Le roban una, pero le regalan otra”, “suerte que andaba agradecido y feliz, de lo contrario hace show como con el arete”, “ya no se enojó como con su arete”, “la muchacha que dio su gorra para que la firmara y él se la llevó”, son algunos de los comentarios en línea.

Por su parte, esta no es la primera vez que el ‘Pretty Boy, Dirty Boy’ es víctima de un hurto. En 2012, en un evento una persona le arrancó un arete, sin embargo, un asistente logró recuperarle la joya.