Falleció el senador colombiano Miguel Uribe Turbay (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció este lunes 11 de agosto, como consecuencia de las graves heridas que sufrió en un atentado ocurrido el pasado 7 de junio de 2025 durante un acto político en Bogotá.

A sus 39 años, Uribe Turbay fue sometido el pasado lunes 16 de junio a una intervención neuroquirúrgica de urgencia, luego de que los médicos detectaran un sangrado intracerebral agudo, informó la Fundación Santa Fe, centro médico donde permanecía internado desde el ataque con arma de fuego.

El congresista del partido Centro Democrático se encontraba en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos neurológicos tras recibir varios disparos, mientras ofrecía un discurso junto a su equipo de campaña en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón.

Durante las semanas posteriores, Uribe fue intervenido en múltiples ocasiones. El sábado 9 de agosto, la clínica reportó que había presentado una hemorragia en el sistema nervioso, lo que agravó aún más su delicado estado.

En un nuevo comunicado, la Fundación Santa Fe explicó que, en las 48 horas previas, el estado del precandidato había vuelto a ser crítico debido a un episodio de hemorragia cerebral en el sistema nervioso central. Esto obligó a realizar nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia, que lograron estabilizarlo temporalmente.

Finalmente, a primeras horas de este lunes, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, que luego de varios meses en estado crítico perdió una dura batalla y deja un vacío inmenso en sus familiares y serés queridos.