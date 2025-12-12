Actriz que se acostó con más de mil hombres podría ir a prisión

Suscríbete a nuestros canales

A principios de 2025, la modelo de OnlyFans, Bonnie Blue, estuvo en el ojo del huracán tras conocerse que tuvo un maratón sexual con más de mil hombres en menos de 12 horas, ahora, su nombre vuelve a saltar, pero no precisamente por su vida íntima.

La también actriz de cine para adultos, cuyo nombre real es Tia Billinger, enfrenta hasta 15 años de prisión en Indonesia por supuestamente violar las estrictas leyes antipornografía de ese país. Actualmente, la joven de 26 años está peleando por su defensa junto a un equipo legal.

¿Qué sucedió con la actriz porno?

La detención de Bonnie Blue ocurrió durante un operativo policial en la isla de Bali, un destino turístico famoso por sus playas paradisíacas y su cultura profundamente religiosa.

Según medios internacionales, la joven fue arrestada junto a 17 turistas extranjeros, entre ellos 15 australianos, durante un registro en una villa de Badung donde supuestamente se estaba filmando contenido sexual explícito sin permisos, en violación de las leyes locales.

Durante la operación, las autoridades incautaron cámaras profesionales, preservativos, medicamentos para la disfunción eréctil e incluso una camioneta con la leyenda “Bonnie Blue’s BangBus”, que supuestamente se usaba para la producción del contenido.

Las leyes indonesias contra la pornografía son extremadamente estrictas: producir, distribuir o participar en contenido explícito puede acarrear penas de cárcel de hasta 15 años y fuertes multas, incluso para extranjeros.

Sin embargo, las investigaciones todavía están en curso y no se ha confirmado formalmente si se presentarán cargos penales o si el caso se resolverá de otra manera.

El insólito salto a la fama de Bonnie Blue

Antes de su destino judicial, Bonnie Blue acumuló decenas de millones de vistas online tras afirmar que mantuvo relaciones sexuales con más de mil hombres en un periodo extremadamente corto.

Esta cifra, que generó debates por su verosimilitud y límites físicos, la colocó en el centro de medios y redes sociales de todo el mundo. Su presencia en plataformas como OnlyFans y sus atrevidas publicaciones la convirtieron en una figura polarizante.

Mientras la rubia fue admirada por su audacia, también otros se sumaron a enviarle duras críticas por la naturaleza explícita de su contenido. El reto de Bonnie resonó aún más cuando otros creadores intentaron imitar hazañas similares, incluyendo reclamaciones de récords sexuales.