Roselyn Sánchez habla como pocas veces de sus inicios en la televisión

Unos de los rostros latinos más conocidos, seguidos y respetados en Estados Unidos, es sin duda el de la actriz, modelo y presentadora puertorriqueña Roselyn Sánchez, que a sus ya 50 años no ha perdido la oportunidad para compartir con sus seguidores y el mundo lo duro que fueron sus comienzos en la industria de la actuación internacional.

“Entrenando a Papá”, “Una pareja Explosiva”, “Invencibles”, “Red de Peligro”, son algunas de las grandes producciones que Sánchez ha participado demostrando su talento y el de las mujeres latinas para interpretar roles fuertes.

Recientemente durante una entrevista la también cantante abrió su corazón y comentó lo fuerte que fueron sus inicios en la ciudad de Nueva York por todas las situaciones que le tocó vivir por ser una inmigrante de tan solo 21 años.

“Tenía mucho pánico que se dieran cuenta que yo no era de allí, que no me molestarán, porque estaba solita y con un inglés malísimo. Era una parte dura del Broxn, pasaba desapercibida con pantalones, unas botas, una gorra, una mochila y caminaba muy distinto para ir al tren”, contó la actriz.

Sin embargo, la fuerte situación no fue un impedimento para que cumpliese sus sueños, siendo hoy recordada por su destacado papel como Elena Delgado en la seria sobre la Unidad de Personas Desaparecidas Federal de Investigaciones (FBI), "Sin Rastros".

Recientemente, la cadena Univisión la anunció como jurado de la nueva temporada de “Mira quién baila”, junto a Bianca Marroquín e Isaac Hernández.