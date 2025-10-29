Leones del Caracas emiten importante comunicado previo al primero contra Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Más que la fiesta de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), la inagotable beligerancia entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, es la principal confrontación deportiva de todo el país. En este punto, eso es incuestionable.

Por ende se trata de todo un acontecimiento, que sin importar las circunstancias particulares de ellos al momento de jugar, siempre reciben plena atención de sus aficionados, de la prensa e incluso, un toque por parte de quienes no les siguen.

Navegantes del Magallanes vs Leones del Caracas

En lo que concierne al torneo 2025/2026, el primero de los Eternos Rivales está pautado para este 29 de octubre en el Estadio Monumental de Caracas, con fecha de inicio 7:00 pm, como se acostumbra para los juegos de semana en la LVBP.

Con cada juego de Navegantes y Leones, mucho es el público que asiste a sus correspondientes aforos, e igualmente, desde horas antes en ellas suele ocurrir buen movimiento de personas, más allá de seguidores y trabajadores de los estadios.

LVBP - Comunicado - Información - Eternos Rivales

Todo el contexto es especial, por esa razón para el primero de esta campaña, el Caracas BBC, a través de su Departamento de Prensa, informa que este martes, a partir de las 3:00 pm serán abiertas las puertas del coso de la Rinconada.

Para este duelo los magallaneros llegan con balance de 3 victorias, 6 derrotas, aún en el último lugar de la tabla, junto a Cardenales de Lara a 4.5 juegos de los Tigres de Aragua; los caraquistas por su parte, reflejan 5-4 que con Caribes de Anzoátegui les mantiene a 2.5 de la punta. Navegantes viene de doblegar a Caribes, Leones a Tigres.