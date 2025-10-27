LVBP

LVBP: Estos son los mejores en bateo de la LVBP tras dos semanas de juegos

Cuatro toleteros han dejado promedio superior a .400
 

Por

Harold Capote Fernández
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 09:52 pm
Una vez más, Wilfredo Tovar rinde para Leones del Caracas | Foto: David Urdaneta
En la partida de este domingo, Wilfredo Tovar ligó de 4-1 para Leones del Caracas; aunque su promedio de bateo descendió de .517 a .485, se mantuvo como el mejor en average de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). 

Para el “Wilfri” han sido 16, imparables más 4 dobles diseminados en 33 turnos legales. Le siguen Alí Castillo que con Águilas del Zulia ha ligado de 26-12 para .462.

Asimismo, José “Cafecito Martínez con el madero mucho ha apoyado a los encendidos Tigres de Aragua. Él va de 28-12 por lo que se ubica en .429. Su compañero de equipo, José Peraza, es el otro toletero que ha sumado al menos .400 de average, tiene  es cantidad exacta luego de 30-12.

Por otra parte, en el departamento de hits, Tovar también es líder, le secunda Máximo Acosta con 15 para Tiburones de La Guaira, que ha logrado .395.

Respecto a los dobles, Wilfredo comparte el apartado con otro león, Yonathan Daza, además de Wilson García de los Bravos de Margarita y Damiano Palmegiani en Cardenales de Lara.

La ofensiva sigue mandando en este circuito

 

Sobre los triples, Keyber Rodríguez de Tigres, Jadher Areinamo y Gabriel Arias de Tiburones, Herlis Rodríguez y Carlos Mendoza para Caribes de Anzoátegui, Daza así como Moisés Gómez de Bravos han dado 1.

Por último, en cuadrangulares Juan Yépez del Cardenales va al frente con 4, Jimmy Kerrigan de La Guaira, Romer Cuadrado y Balbino en Anzoátegui y Ángel  Reyes de los Navegantes del Magallanes han sumado 3.

Domingo 26 de Octubre de 2025
