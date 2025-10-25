LVBP: Lipso Nava “está pendiente” con estos detalles de las Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

Águilas del Zulia abordó la jornada de este 24 de octubre con marca de 3 ganados y 3 perdidos. Nada despreciable tomando en cuenta que jugar para .500 por mucho tiempo ha servido a diversos elencos, en el afán de llegar a la postemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El torneo 2025/2026 apenas comienza, pero conocedores plenos del circuito, como el mánager rapaz, Lipso Nava, comprenden la importancia de prevalecer la mayor cantidad de veces en las primeras fechas. Apuntando a ese objetivo, su equipo debe optimizar el desempeño de su cuerpo de lanzadores.

Al respecto, cosas como lo ocurrido este jueves ante Caribes de Anzoátegui, deben evitarse. Cierto que no siempre tu pitcheo permitirá 19 imparables y 19 anotaciones, 12 de ellas limpias, pero igual esa partido despertó el sentido de prevención aguiluchos:

Lipso Nava asume las cosas con sentido preventivo

(Hay) “Cosas que seguir mejorando, 10 errores, las bases por bolas que obviamente no nos benefician, es una de las cosas de las que tenemos que estar pendientes, para hacer los ajustes lo más rápido posible”, indicó Nava en declaraciones previas al segundo choque con la tribu.

Lo que es igual, no es trampa, dirían por ahí. Y es que antes de ser fustigados por los cariberos, Águilas se la aplicó a Tiburones de La Guaira, 15x7 el miércoles. Esa fue una partida trascendental para los libros de la propia LVBP pues José Godoy y Yonathan Perlaza despacharon 2 cuadrangulares cada uno, y en la 8va entrada coincidieron con un Grand Slam también cada uno.

(Fue) “Bonito ver a varios peloteros haciendo historia en la Liga de Venezuela, pero son días atípicos, no podemos pedirle a los peloteros que den jonrones con las bases llenas todos los días porque sabemos que eso no va a pasar. De lo que sí estoy pendiente es de jugar buena defensa, de que ataquemos a los bateadores y minimicemos las bases por bolas”, señaló.

Especialmente durante su trayectoria como técnico y mánager en esta Liga, Lipso ha conseguido múltiples éxitos, además de que es respetado por la generalidad; parte de la clave para él ha sido el saber rodearse del personal adecuado, como Wilson Álvarez por ejemplo, con quien ha mantenido excelente amistad y relación de trabajo:

“Además de la amistad, el respeto, el profesionalismo que tiene, ese compromiso con la fanaticada zuliana, es un hombre de plena sabiduría, tiene una sapiencia increíble, además conoce la Liga. Tiene las herramientas de un buen líder para sacarle lo mejor a nuestros brazos, ya depende de cada individuo reconocer, aceptar los consejos que te dan para hacer los ajustes necesarios”, añadió.