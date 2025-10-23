Caribes mostró gran pitcheo sobre Bravos y dejó a Magallanes en el sótano de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace varios años el pitcheo ha sido un dolor de cabeza para todos los elencos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), pero durante las tres anteriores temporadas, ninguno sufrió más por ese detalle que Caribes de Anzoátegui.

Esa fue la pata floja que les costó la clasificación, es una faceta que continúa en reestructuración y que durante la jornada de este 22 de octubre dio motivos para entusiasmarse.

Dadas las circunstancias, en este circuito ha sido rareza ver que se fabriquen solo 5 carreras entre dos elencos, empero, eso ocurrió en el duelo de la tribu que en su choza recibió a los vecinos Bravos de Margarita.

Caribes comenzó bien la segunda semana

José Rodríguez (6), Liarvis Breto (1), Francis Peguero (1) y Diego Moreno se combinaron para minimizar el ataque insular a solo 6 imparables y 1 anotación.

Al primero de ellos los insulares le despacharon 4 hits y anotaron 1 rayita, solo que fue inmerecida, derivada de un error de él mismo, al final se hizo con la victoria aunque con algo de susto, pues Moreno se complicó un poco tras incurrir en base por bolas, recibir hit y la otra anotación de la visita.

Para el cubano se trató de su primer lauro en este 2025/2026, no tiene derrotas, dejó intacto su promedio de carrera limpias permitidas, 0.00, mientra en whip quedó con 0.86. En el caso de Moreno se trató de su segundo rescate y se ubicó en 3.86/1.29.

La ofensiva caribera no fue desbordante, pero sí apropiadamente productiva; en el cierre del 1ero Leonel Valera sonó su primer jonrón, que fue solitario, después con la pizarra igualada, Romer Cuadrado lo emuló, 2do en su cuenta, con bestial tablazo que salió rápido del terreno y aterrizó un poco más arriba de la mitad de gradas. La de garantías se manufacturó en el 8vo cuando Antonio Piñero comenzó con doble, avanzó a tercera por toque de sacrificio de Herlis Rodríguez, y se engomó gracias al sencillo de Hernán Pérez.

Marcador final: Bravos 2, Caribes 3.

Anzoátegui quedó con marca de 2-4, dejando a los Navegantes del Magallanes solos en el último lugar de la tabla de posiciones con 1-4. Margarita con 3-3.