LVBP: Magallanes recibirá a este importante pelotero en los próximos días

La temporada 2025-2026 de la LVBP es joven y todavía tiene un largo camino por delante. Sin embargo, las cosas no han arrancado del todo bien para los Navegantes del Magallanes, quienes están en la obligación de mejorar su rendimiento para poder ser protagonistas del torneo este año.

Hasta el momento, el manager Eduardo Pérez cuenta con un roster balanceado y con mucho talento entre peloteros jóvenes y experimentados, a la espera de que todos estos logren despertar en sus distintos roles. De hecho, en los próximos días se tiene previsto más incorporaciones que puedan ayudar a la Nave a salir a flote con miras al Round Robin.

Un pelotero ideal para el Magallanes

Según información que adelantó la periodista Georgeny Pérez, los Navegantes del Magallanes recibirán en los primeros días del mes de noviembre a Carlos Rodríguez. Dicha incorporación será clave para las aspiraciones del equipo, ya que con él reforzarán tanto la ofensiva como la defensiva.

El oriundo de Valencia tuvo otra buena temporada en Ligas Menores con las sucursales Doble-A y Triple-A de los Bravos de Atlanta, algo que sin duda tratará de repetir en su regreso con la Nave. Cabe resaltar que este año estableció nuevos topes personales en cuanto a jonrones (8) y hits (131) luego de 138 compromisos.

Carlos Rodríguez ha sido un jugador destacable en las últimas dos campañas de la LVBP, siempre entre los bates más encendidos del Magallanes. La temporada anterior la cerró como el segundo jugador con más carreras anotadas (30) y más imparables (56) del equipo, solo superado por Renato Núñez en ambos casos.