LVBP: Magallanes recibe la llegada de uno de sus mejores relevistas del año pasado

La temporada 2025/26 ha iniciado de manera atropellada para los Navegantes del Magallanes. A pesar de contar con un roster que posee nombres realmente interesantes, el equipo filibustero no ha podido engranar todavía, y acumulan la preocupante cifra de cuatro derrotas en cinco compromisos disputados.

De momento, parece bastante claro que el problema más grave que atraviesan los eléctricos está en la ofensiva, que no ha estado ni cerca de producir al nivel que se esperaba de ellos, excepto por la serie en Maracaibo ante Águilas, donde estuvieron a la altura y generaron una buena cantidad de anotaciones.

Sin embargo, el pitcheo del Magallanes sí ha podido realizar un trabajo realmente formidable, y por ende, en el equipo se mantienen en movimiento para asegurarse de que esto siga así. En pro de mantener el buen rendimiento de sus brazos, los carabobeños le dieron la bienvenida este martes al derecho Bryan Mata, de los Medias Rojas de Boston.

Bryan Mata llega a Magallanes

Por medio de sus redes sociales, los Navegantes del Magallanes anunciaron la incorporación del derecho Bryan Mata, quien en la pasada zafra realizó una importante labor como relevista con "La Nave". En la 2024/25, lanzó en 15 juegos (15.2 episodios), y dejó efectividad de 2.87, además de adjudicarse una victoria.

En 2025, el oriundo de Maracay lanzó con los Worcester Red Sox, filial Triple A de los Medias Rojas de Boston, y en 42 apariciones dejó efectividad de 5.08 y WHIP de 1.66, además de foja de tres victorias y tres caídas. Eso sí, mostró su capacidad ponchadora a plenitud, ya que acumuló 93 abanicados en 67.1 entradas de labor.

"Estoy muy contento de estar de vuelta con el equipo. El grupo se ve muy bien, siento que hay una muy buena química, todo el mundo está muy unido", resaltó Bryan Mata en una entrevista con el equipo de prensa del Magallanes. Además, el diestro también afirmó que su debut será la semana que viene.