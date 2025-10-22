Atención: Se presenta el retiro de una de las favoritas para el ciclo no válido de la R41

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este miércoles 22 de octubre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) publicó a través de sus plataformas digitales el primer ejemplar que no estará presente en la reunión 41 a realizarse el domingo 26 de octubre en el hipódromo La Rinconada.

Carreras: La Rinconada Potra Retirada

Se trata de la potra Marisma (número 6), que aparecía como primera favorita de la revista especializada Gaceta Hípica y se encontraba inscrita para participar en la segunda carrera del ciclo no válido, en distancia de 1.800 metros.

Esta potra contaba con la monta del jinete Yoelbis González y la presentación de Carlos José Radelli para los colores del Stud French Affair II, por lo que esta dosañera le tocaba hacer su debut en el principal óvalo caraqueño.

Marisma es una hija de Lond Trondor en Summer Princess por Arzak, es decir, estábamos ante una potranca con sangre ganadora, pues su abuelo materno Arzak fue ganador del Gran Premio Clásico Simón Bolívar (GI) en el año 2003, conducido por Jaime “Pocho” Lugo y presentado por el ex trainer Julio Ayala Coronil.

Motivo del retiro de Marisma

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la pupila por Radelli es por Traumatismo miembro posterior derecho.