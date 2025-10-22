Champions League: Barcelona celebra actuación histórica de este español

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona tuvo una noche mágica en la Jornada 3 de la UEFA Champions League contra el Olympiacos. El marcador final fue 6-2, donde sufrió, pero logró sobreponerse gracias a una brillante actuación de uno de sus españoles; que dicho sea de pasó entró en un selecto grupo.

Fermín López marcó 3 goles en el duelo contra el Olympiacos, convirtiéndose en la piedra angular de un once titular explosivo. Con eso en mente, el español de solo 22 años tuvo su primera gran noche europea, pero además, lo hizo uniéndose a un grupo de españoles goleadores.

López se convirtió en el 8vo español en anotar un hat-trick en la historia de la Champions. Lucas Pérez fue el último en lograrlo, en un duelo entre Arsenal 4-1 Basilea en 2016. Una marca que además de inmortalizarlos en la competición, también aumenta su valor de mercado.

¿Cuáles son los 8 jugadores españoles que anotaron un hat-trick en la Champions League?

Si hablamos de goleadores españoles, es normal pensar en Raúl González. La leyenda del Real Madrid fue el primer futbolista en alcanzar dicha marca en la temporada 1995-96. Eso sí, no fue el último y desde ese momento hay otros 6 jugadores a los que Fermín López se unió.

Futbolistas españoles con un hat-trick en la historia de la Champions League

Raúl González - Real Madrid Gerard López - Valencia Fernando Morientes - Valencia Joseba Llorente - Villarreal Roberto Soldado - Valencia Álvaro Negreo - Manchester City Lucas Pérez - Arsenal Fermín López - Barcelona

¿Es Fermín López el mejor jugador del FC Barcelona en 2025?

Fermín López es más que un goleador en este inicio de temporada: es el engranaje que da fluidez al sistema de Flick. Su lectura táctica, visión de juego y capacidad para aparecer en zonas clave lo convierten en el jugador más determinante del Barça en este inicio de campaña.

Mientras Lamine Yamal acapara titulares por factores extradeportivos, Fermín responde con fútbol puro. Su impacto colectivo supera el brillo individual, y en este momento, representa el equilibrio que necesita el once azulgrana para competir con identidad y ambición europea.