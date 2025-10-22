EN VIVO: ¡Termina el primer tiempo! Athletic Bilbao y Qarabag empatan 1-1

Suscríbete a nuestros canales

¡Final de la primera etapa en el estadio la Catedral! Los Leones y Qarabag no pudieron sacar el triunfo en los 45 minutos iniciales. Están igualados 1-1, con gol de Gorka Guruzeta (39' 1T) para el equipo local y de Leandro Andrade (0' 1T) para la visita.

Las estadísticas del encuentro entre Athletic Bilbao y Qarabag de la Champions:

Posesión: Athletic Bilbao (39%) VS Qarabag (61%)

(39%) VS (61%) Tiros al arco: Athletic Bilbao (6) VS Qarabag (3)

(6) VS (3) Fouls cometidos: Athletic Bilbao (6) VS Qarabag (3)

(6) VS (3) Pases Correctos: Athletic Bilbao (201) VS Qarabag (110)

(201) VS (110) Pases Incorrectos: Athletic Bilbao (39) VS Qarabag (33)

(39) VS (33) Recuperaciones: Athletic Bilbao (4) VS Qarabag (3)

Así llegan Athletic Bilbao y Qarabag

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions

Athletic Bilbao recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Borussia Dortmund.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag llega triunfante luego de ver caer a FC Copenhague con un marcador 2-0.

El juez seleccionado para el partido en el estadio la Catedral fue Igor Pajac.

Formación de Athletic Bilbao hoy

Ernesto Valverde propuso una alineación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche como defensores; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Iñaki Williams, Oihan Sancet y Nico Williams como centrocampistas; y Gorka Guruzeta como delantero.

Formación de Qarabag hoy

Por su parte, Gurban Gurbanov se decidió por un esquema 4-5-1, con Mateusz Kochalski defendiendo el arco; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina, Elvin Jafarguliyev como zagueros; Pedro Bicalho, Kady, Camilo Durán, Leandro Andrade y Abdellah Zoubir en el centro del campo; y con Nariman Akhundzade como atacante.

