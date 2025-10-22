Freddie Freeman quiere demostrar nuevamente que es Mr. Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 24 de octubre dará inicio la Serie Mundial de 2025, una que promete una enorme cantidad de emociones, y que enfrentará a dos equipos que han sabido ser dominantes durante lo que va de año, como lo son los Azulejos de Toronto, y los actuales campeones del beisbol, los Dodgers de Los Ángeles.

Justamente son los Dodgers los que parecen tener la "presión" para este Clásico de Otoño. Si bien se hicieron con el Commisioner's Trophy en la pasada temporada, el equipo californiano continuó con sus importantes inversiones para este 2025, por lo que parten como favoritos indiscutibles para repetir.

Además, los Dodgers cuentan con una enorme cantidad de jugadores de gran nivel, quienes también poseen experiencia importante en instancias decisivas. Entre este grupo de peloteros, destaca sin duda alguna Freddie Freeman, quien ha demostrado ser un fenómeno en Series Mundiales y que quiere seguir agigantando su leyenda ante Toronto.

Freddie Freeman por otra Serie Mundial de leyenda

La de 2025 será la tercera Serie Mundial que disputará Freddie Freeman en su carrera de 16 zafras en el beisbol de las Grandes Ligas. En las dos anteriores, el toletero que representa a Canadá parece haber dejado en claro que nació para batear en una Serie Mundial, ya que su rendimiento es verdaderamente espectacular.

El primera base de los Dodgers de Los Ángeles ha jugado 11 juegos en Clásicos de Otoño (2021 y 2024), y en todos ha logrado conectar por lo menos un imparable. Además, registra promedios de .310/.362/.810/1.172 en esta instancia, con seis cuadrangulares y 17 carreras impulsadas. Sin duda, números superlativos, que podrían seguir aumentando desde este viernes 24 de octubre.