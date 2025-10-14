Freddie Freeman acecha marca histórica de José Altuve en Postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Freddie Freeman se hizo sentir en la ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego de la Serie de Campeonato ante los Cerveceros de Milwaukee, ya que bateó en gran forma y la meta es seguir avanzando en esta Postemporada 2025 de Grandes Ligas. El primera base en este mencionado encuentro, sacudió su primer cuadrangular en los presentes Playoffs.

El experimentado pelotero de 36 años quiere aportar de gran forma para el equipo californiano que debe tener como objetivo clasificar y posteriormente ganar otra Serie Mundial, así que su producción es importante, tomando en cuenta su peso en el linuep de todos los días de Dave Roberts.

Freddie Freeman sigue de cerca marca de José Altuve

Según un dato de StatsCentre, Freeman sigue dejando su huella en la historia de la postemporada de la MLB. Con un doble y un jonrón en la victoria 2-1 de los Dodgers sobre los Cerveceros en el Juego 1 de la NLCS, llegó a ocho juegos de carrera con múltiples hits de extra base en Playoffs, acercándose a la marca de José Altuve, que tiene 10, y solo por detrás de George Springer, líder con 11. Cada uno de estos encuentros reafirma su capacidad de aparecer en los momentos clave, aportando poder y consistencia al lineup de Los Ángeles.

La actuación de Freeman no solo refleja su talento individual, sino también su importancia para un equipo que busca regresar a la Serie Mundial. Alcanzar o superar la marca de Altuve sería un hito significativo en su carrera y lo consolidaría aún más como uno de los bateadores más letales en la historia reciente de la Postemporada.

Tras esta marca, Freddie Freeman batea de por vida en la "Tierra Prometida" para .274, con 71 imparables, 15 jonrones, 37 carreras remolcadas, 35 anotadas y OPS de .884.