Ninfa del Cielo tiene un hijo de cuatro años que debuta con trabajos previos destacables para la R40

En el vibrante escenario del hipódromo La Rinconada, la expectativa siempre acompaña a aquellos ejemplares cuyo pedigree sugiere un futuro brillante en las pistas. A lo largo de su rica historia, este óvalo ha sido testigo del surgir de grandes corredores que, desde sus inicios, mostraron el sello de la grandeza en su árbol genealógico.

Madre Triple Coronada: Hijo Debutante La Rinconada Sexta Válida

Este domingo, la atención se centrará en el debut de Grateful. Este ejemplar de cuatro años, con la monta del jinete profesional Félix Velásquez, se alista para tomar parte en la carrera de los acumulados, que pondrá el broche de oro al 5y6 nacional.

Grateful, quien saldrá desde el puesto de pista tres, es el hermano materno de la ganadora de una carrera, Antalya. Su linaje eleva las expectativas, pues su madre es la legendaria Ninfa del Cielo.

Ninfa del Cielo dejó una huella imborrable en La Rinconada, destacando en 2014 como Caballo del Año y Campeona Tresañera en Venezuela. Su palmarés incluye triunfos en el Clásico Joaquín Crespo (G1), Clásico Prensa Hípica Nacional (G1), Clásico Hipódromo La Rinconada (G1) y el Clásico Internacional del Caribe (G1), además de los Clásicos Senegal (G2), Manuel Fonseca Arroyal (G3) y Gustavo Ávila (G3).

Debutante: Reunión 40 Ejercicios Previos

Aunque su estreno a los cuatro años pudiera generar ciertas dudas, este producto del Haras La Primavera llega con ejercicios previos muy aceptables, los cuales detallamos a continuación:

Sep 26 Fel. Velázquez E/S del aparato 24,3 36,3 49,1 (800) 64,1/ al tiro, movido +6cuerpos potro con remate de 12.3.

Oct 04 J. Chacón E/S 14,1 28 40,1 (600) 53,1 2p 67/83,1// movida y respondió con remate de 12,1.

Oct 10 Fel. Velásquez E/S del aparato 24,4 37 49,3 (800) 62,2 2p 78,4/ salió al tiro movido, todo el trayecto con remate de 12,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH