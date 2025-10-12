Un poco más de 300 dólares abonó los seis aciertos del 5y6 de La Rinconada para este domingo 12-10-2025

Suscríbete a nuestros canales

Con un total de doce carreras y dos pruebas de grado, el hipódromo de La Rinconada celebró la reunión 39 de la temporada este domingo 12 de octubre del 2025. Donde el juego del 5y6 de La Rinconada sobrepasó los 155 millones de bolívares, cifra récord para la temporada por semanas consecutivas.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 158.318.350,00 de los cuales Bs. 22.164.569,00 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 85.491.909,00.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida del 5y6 séptima del programa, la victoria fue para Linda Ilusión (número 2), con un dividendo de Bs. 98,53 a ganador y Bs. 140,82 a placé. Montó Omar Rivas en yunta con Rafael Alemán Jr., en tiempo para 1.200 metros de 75”3 para 1.200 metros.

En la octava carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para My Five Mate (número 5) con la monta de Johan Aranguren; fue ensillada por Manuel Vielma, y corrió en tiempo de 75”1 para 1.200 metros.

La tercera válida para el 5y6, novena carrera en turno, la ganó Yasiel (número 11) con el jinete Winder Véliz, quien recibió las instrucciones de Jorge Salvador, para ganar en crono de 115”4 para 1.800 metros.

En la cuarta válida del 5y6, décima carrera, el triunfo fue para Queen Alabama (número 11) con la monta de José A. Rivero en yunta con Jorge Rivero, que agenció crono de 81”2 para 1.300 metros.

En la undécima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Ekati King (USA) (número 5) se alzó con la victoria con la monta de Robert Capriles en yunta con Gabriel Márquez. El ganador agenció crono de 72”1 para 1.200 metros.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó San Benito (USA) (número 110) con la monta de Jaime Lugo, para el entrenador Carlos Radelli.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 12.076, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs.1.817,07. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo 1.198 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs.70.647,94