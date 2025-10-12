Monto sellado en el 5y6 de La Rinconada para este domingo 12-10-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 12 de octubre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 39 de la temporada 2025, con dos pruebas selectivas. La edición VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII). VI Clásico "Virgilio Decán" (GI) y el atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

Meridiano: Ganadores en la jornada previo al 5y6 en La Rinconada

La jornada ganadora inició con victoria para Priyanka (número 1) con la monta de Jhonathan Aray, y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui. En la segunda carrera triunfó Charrasqueado (numero 7) con la monta de Jaime Lugo y el ensillaje de Fernando Parillo.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Above The Sky (usa) (número 6) con la monta de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Antonio Martínez, en la taquilla dejó Bs. 74,80. En la cuarta el triunfo le correspondió a Pampura (número 1) con la monta de Jaime Lugo para Fernando Parilli.

En la quinta carrera de la jornada el triunfo fue para Magicshadow (usa) (número 8) con la monta de Jhonathan Aray para el entrenador Gabriel Márquez. En la última no valida la victoria le correspondió al ejemplar Mi Querida Emma (numero 2) con la monta de José Gilberto Hernández para el entrenador Pedro Coronil.

Meridiano: Totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.158.318.350,00, de los cuales, Bs.22.164.569,00 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá, Bs.85.491.909,00.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o séptima carrera en el orden el triunfo le correspondió al ejemplar, Linda Ilusion (número 2) que abonó Bs. 98,53 por ganador.