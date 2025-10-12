Estos son los retirados de la Reunión N°39 en La Rinconada 12-10-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 12 de octubre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 39 de la temporada 2025, con dos pruebas selectivas. La edición VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII). VI Clásico "Virgilio Decán" (GI) y el atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 39 de la temporada 2025.

En la primera carrera no válida, reservada para potrancas nacionales e importadas de 2 años, debutantes o no ganadoras, fue retirada La Ñe Ñe (número 2) presentado por Fernando Parilli y llevaba la monta de José Rivero.

En la octava carrera o segunda válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos nacionales e importados de 6 años, ganadores de 2 y 3 carreras, fue retirado el caballo Bendito (número 7) presentado por Jorge Salvador y llevaba la monta de Félix Vásquez.

En la novena carrera o tercera válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos nacionales e importados de 4 y años, ganadores de 1 y 2 carreras, fue retirado el caballo High Black Cat (número 4) presentado por Deibis Guevara y llevaba la monta de José G. Hernández.

En la duodécima carrera o sexta válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores, fue retirado el caballo Lumiere (número o) presentado por Wladimir Sánchez y llevaba la monta de Oliver Medina.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

1ª) #2 La Ñe Ñe fue retirada por Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.

8ª) #7 Bendito fue retirado por Cólico.

9ª) #4 High Black Cat fue retirado por Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.

12ª) #8 Lumiere fue retirado por Cólico.