Retiro confirmado de un ejemplar fijo en el 5y6 dominical en la reunión 39

Este domingo 12 de octubre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 39 de la temporada 2025, con dos pruebas selectivas. El VI Clásico “Ezequiel Zamora” en la sexta carrera y VI Clásico “Virgilio Decan” en la quinta válida. El atractivo del 5y6 nacional con un importante premio a repartir de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

Meridiano: Ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 39 de la temporada 2025.

En la novena carrera, tercera válida para el 5y6 nacional, fue reservada para caballos nacionales e importadas de 4 años y más años, ganadores de 1 y 2 carreras, fue retirada el caballo High Black Cat (número 4) presentada por Deibis Guevara y que llevaba la monta de José Gilberto Hernández.

El hijo de Vacacion iba a su décima octava presentación en el hipódromo La Rinconada y para la número una Gaceta Hípica era el primer favorito para decidir la prueba.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

9a) #4 High Black Cat: Fue retirada por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.

Según fuentes digítelas

La hemorragia pulmonar en caballos es común, especialmente la Hemorragia Pulmonar Inducida por el Ejercicio (HPIE), que causa sangrado en los pulmones durante la actividad de alta intensidad como las carreras, llevando a una reducción del rendimiento y problemas respiratorios.