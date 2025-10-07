Ejemplar que iba por la repetida y fungía como línea fue retirado para este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 12 de octubre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 39 de la temporada 2025, con dos pruebas selectivas. La edición VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII). VI Clásico "Virgilio Decán" (GI) y el atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 39 de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada.

En la octava carrera o segunda válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos nacionales e importados de 6 años, ganadores de 2 y 3 carreras, fue retirado el caballo Bendito (número 7) presentado por Joge Salvador y que llevaba la monta de Félix Vásquez. Este ejemplar defendía la línea para los gaceteros este fin de semana en La Rinconada.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

8ª) #7 Bendito fue retirado por Cólico.