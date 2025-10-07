Nieta de un ganador del Belmont y Travers Stakes (Gr1) hace su estreno en la R39

Suscríbete a nuestros canales

La adrenalina se dispara en La Rinconada para su reunión número 39. La jornada, compuesta por doce carreras, está programada para dar inicio a la 1:00 de la tarde. La gran atracción del día es doble: un Clásico en el ciclo no válido y otra selectiva que será la quinta carrera del popular 5y6 nacional.

El juego de las mayorías activará sus válidas a partir de la séptima competencia, ofreciendo un programa que luce excepcionalmente parejo para los apostadores.

El Reto en el Clásico “Ezequiel Zamora” (GIII)

La sexta competencia, a celebrarse a las 3:05 de la tarde, será el VI Clásico “Ezequiel Zamora” (GIII). La carrera, reservada para yeguas nacionales e importadas de tres y más años en 1.200 metros, contará con la inscripción de seis participantes.

La atención se centra en el esperado debut de Tale Of May (USA). Esta castaña importada de Kentucky viene de hacer campaña en el óvalo Presidente Remón de Panamá, donde acumuló cuatro triunfos y 10 segundos lugares en 26 actuaciones.

La yegua será presentada por el entrenador José Luis Balzan para el Stud "Mi Chinata" y llevará la monta de José Alejandro Rivero en su estreno en la capital venezolana.

Pedigrí de Grado 1 y una Leyenda de la Triple Corona

El linaje de Tale Of May (USA) es, sin duda, su carta de presentación, destacando su conexión con figuras de las grandes ligas hípicas:

Padre: Tale Of Ekati. Un semental con cinco victorias en 15 salidas, célebre por sus triunfos en pruebas de renombre de la hípica estadounidense como el Futurity Stakes (Grado 2) y el Wood Memorial Stakes (Grado 1) , ambos celebrados en Aqueduct.

Abuelo Materno: Lemon Drop Kid. La carga genética de este purasangre es de élite. Con 10 triunfos en 24 actuaciones y una producción que superó los tres millones de dólares, se consagró al ganar varias de las pruebas más importantes de Grado 1 en EE. UU., que incluyen el Futurity Stake (G1), el Belmont Stakes (G1) y el Travers Stakes (G1).

Con esta impresionante ascendencia, Tale Of May (USA) se estrena con la presión y la expectativa de dejar su huella en el Clásico Ezequiel Zamora.

Dato hípico: La Rinconada Carreras Pedigree

Es un dato llamativo que Lemon Drop Kid sea el mismo abuelo materno del ganador selectivo Lemon White, un ejemplar que está próximo a reaparecer en la pista con un impresionante récord de tres triunfos en tres salidas (3-3).