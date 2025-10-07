La Triple Coronada Mi Querida Emma está de regreso y ahora en nueva cuadra

Suscríbete a nuestros canales

Este próximo domingo se efectuará la reunión número 39 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, una agenda de doce competencias, con dos pruebas selectivas, a la altura de la sexta carrera el VI Clásico "Ezequiel Zamora" Grado III, en la quinta válida el VI Clásico "Virgilio Decán" Grado III.

Triple corona: La Rinconada Reaparece Reunión 39

Precisamente en el primero de las selectivas la nómina de seis yeguas contará con la participación de la yegua triple coronada Mi Querida Emma que para esta ocasión es presentada por el trainer Pedro Coronil, será montada por José Gilberto Hernández en defensa de los colores del Stud “La R”.

Dicha prueba será en recorrido de 1.200 metros y marca la reaparecida después de 182 días sin correr la hija de Yesby Jimminy en Shocktics por Tactical Advanta recordada por lograr la triada de carreras con dos entrenadores diferentes en el año 2023.

La nacida y criada en el Haras La Orlyana tuvo su última participación el pasado 13 de abril del presente año donde arriba en la sexta casilla con tropiezos en el recorrido a seis cuerpos del ganador Tuco Salamanca (Arg) lo que fue la disputa del Clásico “Federico Carmona Perera”.

La yunta jinete-entrenador es la segunda ocasión que se verán las caras en busca de una victoria. Hay que destacar que la yegua luce muy recuperada y así lo ha demostrado en los ejercicios previos que se muestran a continuación.

Ejercicios: La Rinconada Yegua Madura

Sep 06: J. G. Hernández E/S 14,3 27,3 40 52 64 (1000) 2V 76,4 2P 91/107// extraordinaria con remate de 12.

Sep 26: J. G. Hernández E/S 14,4 28,2 41,4 53 65,2 (1000) 78,1 2P 92/108,1// sin hacerle nada, muy bien con remate de 12,2.

Oct 03: G.A. Barrios E/P 14 30,3 (400) 2V, recta de enfrente, contenida, con remate de 16,3. Así se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.