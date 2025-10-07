El caballo que fue el robo de toda Venezuela pero que un tropiezo le impidió ganar está de regreso en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión dominical 39 será este domingo 12 de octubre en el marco del tercer meeting de la temporada con la cartelera de 12 competencias y la disputa de dos pruebas selectivas de mucho interés del calendario hípico nacional que genera desde ya muchas expectativas entre la fanática que una vez conocido los inscritos comienzan a sacar sus conclusiones.

Un total de 12 caballos nacionales e importadas de tres y cuatro años, debutantes o no ganadores conformarán la nómina para la difícil duodécima carrera, la que pone fin al juego del 5y6 Nacional, pautada para las 5:35 de la tarde.

San Benito: Regreso 5y6 R39 La Rinconada

Entre las competidores inscritos para esta válida estará San Benito (número 10) que regresa al óvalo de Coche luego de 119 días sin correr y ahora bajo el entrenamiento de Carlos Radelli, repite en la monta Jaime Lugo en defensa de los colores del “Los Samanes Racing”.

No hay que olvidar que este ejemplar en su prueba de estreno en La Rinconada el pasado 16 de junio fue para muchos un “fijo” y el ejemplar tiene tropiezos que lo obligaron a conformarse con el segundo lugar a solo medio cuerpo del ganador Perfect Time.

San Benito ejemplar de cuatro años arribó al país en el mes de junio, segundo vástago de Gun Runner, considerado uno de los sementales más influyentes y exitosos del purasangre a nivel mundial en la actualidad.

Su pedigrí es impecable, al ser padre de múltiples ganadores clásicos. Entre ellos, sobresale Sierra Leone, reconocido como el tresañero del año 2024 en Estados Unidos en los prestigiosos Premios Eclipse, y ganador de la Breeders' Cup Classic. Otro de sus hijos que ha brillado recientemente es Locked, vencedor del Santa Anita Handicap G1.

Ejercicios: La Rinconada Segunda Actuación

En su más reciente trabajo en la pista de arena del óvalo de Coche, el pasado 4 de octubre, con el “Pocho” Lugo en silla, dejó parciales de: 14.1 27.3 39.4 (600) 53 2P 68/85,1// sin hacerle nada cómodo con remate de 12,1. Informó la División de Tomatiempos del INH.