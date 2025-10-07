Sangre de élite en La Rinconada: Debuta el hijo de figurador de la Pegasus World Cup

El Hipódromo La Rinconada se prepara para una emocionante jornada número 39, presentando un programa de doce carreras que dará inicio a la 1:00 de la tarde.
La atención de los aficionados se dividirá entre las dos pruebas selectivas y el gran atractivo del 5y6 nacional, que comenzará con la séptima competencia. Será una tarde hípica cargada de expectativas, con la presencia de ejemplares nacionales e importados, incluyendo varios que harán su debut absoluto en la arena de Coche.
El Debut Estelar en la Última Válida: La Rinconada
El punto culminante de la tarde llegará en la duodécima carrera, la sexta válida del 5y6 (5:35 p. m.), reservada para debutantes o no ganadores en 1.300 metros. Con doce ejemplares inscritos, la carrera tendrá un protagonista que acapara todos los focos: Forever Seeker (USA).
Este caballo zaino de tres años, proveniente de Kentucky, realizará su esperado estreno en la capital. Lo más notable es su historial de adquisiciones: fue comprado inicialmente como yearling en 2023 por $175.000 y luego adquirido en una venta digital de 2025 por $20.000 por el Fernhill Stables.
Forever Seeker (USA) será presentado por el entrenador Carlos Luis Uzcátegui para el Stud “Don Rafael V”, y contará con la experimentada monta de Jhonathan Aray.
Pedigrí de Élite: Sangre de Campeones Grado 1
El pedigrí de Forever Seeker (USA) es, sin duda, su mayor carta de presentación, descendiente de auténticas figuras del hipismo mundial:
-
Padre: Seeking The Soul. Un semental con siete victorias en 32 salidas, destacando sus triunfos de Grado 1 en el prestigioso Clark H. en Churchill Downs, además de victorias en el Ack Ack Stakes (Gr3) y el Stephen Foster Satkes (Gr2). También fue subcampeón de la millonaria Pegasus World Cup Invitational Stakes (Gr1) en 2019.
-
Madre: Forever Unbridled. Una campeona que acumuló ocho triunfos en 18 presentaciones y una producción de más de tres millones de dólares, con siete de esas victorias siendo pruebas de Grado. Su despedida de las pistas incluyó una participación en la Dubai World Cup (Gr1).
-
Abuelo Materno: Unbridled’s Song. Ganador de cinco carreras en 12 actuaciones, incluyendo pruebas de la talla de la Breeders’ Cup Juvenile (Gr1) y el Florida Derby (Gr1).
Con esta línea de sangre de campeones, Forever Seeker (USA) debuta con la presión y la expectativa de convertirse en la próxima gran estrella de La Rinconada.
Ejercicios: La Rinconada Importado
Sep 26: J. Lugo Jr. E/S 15,4 29 41,2 53,3 (800) 66,4 2p 79,4/dando pony a Odin +1 cuerpo con remate de 12.1.
Oct 03: F. Puello E/P 15,2 30,2 43,2 55,4 (800) 68,4 2P 82,2/ dando pony a Aslaug contenido con remate de 12.2. Así se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos