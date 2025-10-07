Sangre de élite en La Rinconada: Debuta el hijo de figurador de la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada se prepara para una emocionante jornada número 39, presentando un programa de doce carreras que dará inicio a la 1:00 de la tarde.

La atención de los aficionados se dividirá entre las dos pruebas selectivas y el gran atractivo del 5y6 nacional, que comenzará con la séptima competencia. Será una tarde hípica cargada de expectativas, con la presencia de ejemplares nacionales e importados, incluyendo varios que harán su debut absoluto en la arena de Coche.

El Debut Estelar en la Última Válida: La Rinconada

El punto culminante de la tarde llegará en la duodécima carrera, la sexta válida del 5y6 (5:35 p. m.), reservada para debutantes o no ganadores en 1.300 metros. Con doce ejemplares inscritos, la carrera tendrá un protagonista que acapara todos los focos: Forever Seeker (USA).

Este caballo zaino de tres años, proveniente de Kentucky, realizará su esperado estreno en la capital. Lo más notable es su historial de adquisiciones: fue comprado inicialmente como yearling en 2023 por $175.000 y luego adquirido en una venta digital de 2025 por $20.000 por el Fernhill Stables.

Forever Seeker (USA) será presentado por el entrenador Carlos Luis Uzcátegui para el Stud “Don Rafael V”, y contará con la experimentada monta de Jhonathan Aray.

Pedigrí de Élite: Sangre de Campeones Grado 1

El pedigrí de Forever Seeker (USA) es, sin duda, su mayor carta de presentación, descendiente de auténticas figuras del hipismo mundial:

Padre: Seeking The Soul. Un semental con siete victorias en 32 salidas, destacando sus triunfos de Grado 1 en el prestigioso Clark H. en Churchill Downs, además de victorias en el Ack Ack Stakes (Gr3) y el Stephen Foster Satkes (Gr2). También fue subcampeón de la millonaria Pegasus World Cup Invitational Stakes (Gr1) en 2019.

Madre: Forever Unbridled. Una campeona que acumuló ocho triunfos en 18 presentaciones y una producción de más de tres millones de dólares, con siete de esas victorias siendo pruebas de Grado . Su despedida de las pistas incluyó una participación en la Dubai World Cup (Gr1) .

Abuelo Materno: Unbridled’s Song. Ganador de cinco carreras en 12 actuaciones, incluyendo pruebas de la talla de la Breeders’ Cup Juvenile (Gr1) y el Florida Derby (Gr1).

Con esta línea de sangre de campeones, Forever Seeker (USA) debuta con la presión y la expectativa de convertirse en la próxima gran estrella de La Rinconada.

Ejercicios: La Rinconada Importado

Sep 26: J. Lugo Jr. E/S 15,4 29 41,2 53,3 (800) 66,4 2p 79,4/dando pony a Odin +1 cuerpo con remate de 12.1.

Oct 03: F. Puello E/P 15,2 30,2 43,2 55,4 (800) 68,4 2P 82,2/ dando pony a Aslaug contenido con remate de 12.2. Así se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos