Candy Cummings a la caza de otro Clásico en el Hipódromo de Valencia

La vigésima reunión del año en el Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) se celebra este sábado 11 de octubre. La jornada arranca a la 1:15 de la tarde con una cartelera de nueve competencias, destacando en el programa la disputa de la Copa “Luis Alfredo Wadskier”.

La prueba selectiva rinde un merecido homenaje al propietario del Stud “Balbico”, una figura importante que hace vida en el óvalo de Valencia. La Copa se correrá como la tercera competencia no válida, reservada para caballos de tres años y mayores, en una distancia de 1.400 metros. Un total de cinco purasangres formalizan su inscripción para competir por un premio que incluye una suma adicional especial de $12.000,00.

Candy Cummings, el Caballo Lógico a Vencer: Hinava

El ejemplar a derrotar en el Wadskier no es otro que Candy Cummings. Desde su traslado a HINAVA, el caballo proveniente de La Rinconada ha tenido un desempeño extraordinario, cosechando seis victorias en sus últimas nueve presentaciones para una campaña global de 36 actuaciones y 10 triunfos.

El castaño obtuvo una fácil y contundente victoria en la Copa “Huracán Sí” el pasado 30 de agosto. Una vez más, el jinete que lo conoce a la perfección, Jaime Lugo Jr., estará en el sillín, formando yunta con el líder de la estadística valenciana, el entrenador Juan Carlos Pérez Pérez.

Oponentes de Respeto con Origen en Caracas: Caballos

A pesar del favoritismo de Candy Cummings, la nómina incluye ejemplares con historial en circuitos superiores que prometen dar batalla:

Skull Trooper: Su última partida no fue buena y, a pesar de ello, el caballo logró descontar terreno y arribar a solo cinco cuerpos del ganador. Repite la monta de Larry Mejías , y es importante recordar que este ejemplar corrió previamente en La Rinconada contra rivales superiores, sin deslucir.

Peterose: Su mayor ventaja radica en que es el más joven de la carrera con tan solo cinco años, además de ostentar una buena campaña de 14 actuaciones para seis triunfos. “El General” Jaime Lugo no le baja y existe la posibilidad de que el caballo corra cómodo en punta, siendo el más rápido de la prueba por naturaleza.

Más allá de la emocionante disputa por la Copa Wadskier, la afición hípica de Valencia demuestra su fervor semana tras semana con su masiva participación. Se espera que el respaldo al 5y6 Nacional se mantenga imbatible, con la finalidad de extender la racha de récords que ya suma 17 reuniones consecutivas con cifras históricas de recaudación.

La gran asistencia del público y la constante inyección de ejemplares y jinetes de alto nivel de La Rinconada garantizan que la jornada no solo pondrá a prueba a los sprinters de HINAVA en la pista, sino que también asegurará un espectáculo de primer orden digno de la historia hípica valenciana.