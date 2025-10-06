Atención Hinava: Nueve oportunidades y una gran Copa marcan la jornada 20

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) publicó, a través de sus redes sociales, los ejemplares inscritos para su reunión veinte de este sábado 11 de octubre. La jornada sabatina contará con nueve emocionantes carreras, cuyo evento principal es la Copa Luis Alfredo Wadskier.

Detalles de la Copa Wadskier: Hinava Carrera

Esta importante prueba selectiva se correrá en la tercera carrera del programa. Está reservada para caballos de 3 y más años, en una distancia de 1.400 metros, con hora de partida a la 2:05 pm y un premio global a repartir de $12.000.

La nómina está integrada por cinco purasangres que buscarán la bolsa de Bs 2.560,00 más un adicional especial de $12.000. Los participantes son: Skull Trooper, Peterose, Candy Cummings, King Bulbs y Cassiusclay.

Cabe destacar que el ejemplar Strength Monster es el ganador más reciente de esta copa, tras llevarse la última edición disputada en 2024 con la monta de Jaime Lugo.

El 5y6 Sigue Imbatible

El hipismo valenciano mantiene su éxito en taquilla. De las últimas 19 reuniones celebradas, 17 han marcado un monto récord en la recaudación del popular juego del 5y6 nacional. La reunión 19 recolectó Bs. 25.463.690,00, y se espera para esta nueva jornada contar nuevamente con el respaldo de la afición.

Jinetes y Ejemplares de Caracas Refuerzan el Espectáculo

Dos elementos enaltecen el programa de HINAVA:

Mayor Competitividad: La participación de ejemplares rendidores que solían competir en La Rinconada, y que ahora prueban suerte en el óvalo de Valencia, garantiza un espectáculo más competitivo. Visita de Estrellas: La presencia de jinetes de la talla de Jaime Lugo, Maykor Ibarra, Hemirxon Medina, Francisco Quevedo y José Alejandro Rivero, entre otros, sin duda eleva el nivel de la competencia en pro de la afición que semana tras semana da su total respaldo.

Estadísticas a falta de tres meses para que culmine el año

En el renglón de jinetes, Francisco Quevedo comanda con total facilidad la estadística del Cabriales con 26 victorias. Por el lado de los entrenadores, Juan Carlos Pérez Pérez es el líder absoluto, sumando 39 visitas al paddock de ganadores en este último trimestre del año.