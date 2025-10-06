Mira lo que le ocurrió al "Dato Fijo" más comentado del 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada, continúo este domingo 05 de octubre con su jornada habitual de competencias, y se realizó la reunión número 38 del año, que corresponde a la quinta fecha del tercer meeting del 2025, en la que se disputaron doce competencias sin pruebas selectivas.

Resultados de Carrera: Reunión 38 Destacado

El entrenador que se convirtió en la figura de la tarde dominical fue: Carlos Radelli, que por primera vez en la temporada logra tomarse tres fotos en el recinto de ganadores por intermedio de Majestuosa, Mía Ragazza y Futuro.

La tarde de ayer a la altura de la duodécima carrera, sexta válida se llevó a cabo una carrera para caballos nacionales e importados de 4 y más años, ganadores de 1 carrera donde 14 participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $20.800.

El pupilo entrenado por Ramiro Caldeira, propiedad del Stud “Excelso” se presentaba a la carrera como uno de los datos más corridos de última hora ya que venía con suficientes ejercicios y además en el papel se veía bajado de agrupación ya que venía de buenas actuaciones contra ejemplares más jóvenes e incluso importados.

Resolución: Jinete Caballo Dato Acumulados

La monta del castaño de cuatro años hijo de Water Jet en Agusta por Ershaad, fue por parte del jinete profesional Kelvin Perfecto con 53.5 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

INFORMES: "El jinete Kelvin Perfecto del ejemplar Bordeaux N°02, informó que su conducido, desde los 500 metros finales corrió negado”.

El caballo ocupó la décima casilla en carrera ganada por el pupilo de Jefferson Rivas, The Fieldher Jr. con la monta del jinete Jean Carlos Rodríguez.