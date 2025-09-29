Hipismo de octubre: La Rinconada llega a la reunión 38 y pone en la mira el Clásico Simón Bolívar

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó este lunes 29 de septiembre, a través de sus plataformas digitales, los ejemplares inscritos para la reunión número 38 en el hipódromo La Rinconada.

Aunque esta jornada no incluye el magno evento, la programación marca la llegada al mes de octubre y, con ello, inicia la cuenta regresiva para el Clásico Internacional Simón Bolívar, una carrera de Grado I que contará con una premiación adicional de $500.000.

El Liderato del Tercer Meeting: La Rinconada Reunión 38

En el plano local, el tercer meeting de jinetes mantiene una intensa competencia por el liderato. El profesional Jhonathan Aray sumó una racha de nueve triunfos y ahora saca una ventaja de tres victorias a sus rivales. Por su parte, Carlos Luis Uzcátegui no desiste en su objetivo de revalidar el título, al acumular un total de seis triunfos hasta el momento. La tabla se mantiene muy movida, sin un jinete totalmente escapado de la contienda.

A la altura de la segunda carrera de la tarde de este domingo cinco de octubre, se disputará una carrera especial para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras con una nómina de siete caballos que van por la bolsa adicional especial de $28.600, se verán las caras por el uno Sun Classic, por el dos Furturo, con el número tres Vida, luego Stronger por el cuatro, Jupiter Max con el cinco, Shakman por el seis y cierra Spirit King por el puesto de pista siete.

Como de costumbre la activación del 5y6 desde la séptima carrera en donde 14 participantes van por el premio a repartir de Bs2400,00 más el adicional especial de $20.800.

5y6 nacional: Récord La Rinconada Cuadro Único

El monto del 5y6 llegó al vigésimo cuarto monto récord en recaudación es decir la nueva cifra a superar es de Bs. 148.167.600,00. Y a pesar de que para esta ocasión los cuadro con seis no pagaron altos dividendos motivado a la gran cantidad de favoritos que ganaros el @Inh mantiene el incentivo de $1.250.000 para el cuadro único con seis.

La reunión 38 marca el esperado regreso del jinete profesional Hemirxon Medina. Ganador de meeting en 2023, Medina completó su proceso de puesta a punto física y de peso. Ahora, el destacado fusta está listo para mostrar su mejor nivel en lo que resta de campaña y las temporadas venideras.